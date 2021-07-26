Індійське місто провакцинувало 100% дорослого населення. Це дозволить відновити туристичну галузь

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Tati@ / Flickr

В Індії туристичне місто Кхаджурахо провакцинувало всіх людей у віці 18 років і старше — це 13 659 людей. Це дозволить потроху відновлювати його туристичну галузь.

Про це повідомляє The Print.

«Під час пандемії всі великі та маленькі готелі у Кхаджурахо були повністю закриті, оскільки місцевий готельний бізнес залежить від іноземних туристів. Тепер, оскільки місто на 100% вакциноване, ми можемо очікувати деякого припливу туристів вже найближчими днями», — розповів журналістам туристичний агент з Кхаджурахо. Він додав, що місцеві жителі почали відвідувати місто після того, як вщухла друга хвиля COVID-19.

Tati@ / Flickr

Кхаджурахо привертає більше іноземних туристів, ніж будь-яке інше місто у штаті Мадхья-Прадеш. Але на повернення іноземних відвідувачів знадобиться певний час через обмеження в їхніх країнах і в роботі повітряного транспорту.

Чим відоме Кхаджурахо? Це стародавнє селище в Індії, яке відоме еротичними скульптурами, що зображають сексуальні сцени з Камасутри, а також груповий секс і зоофілію.

Такі скульптури прикрашають місцеві середньовічні індуїстські храми. Храми міста внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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