Бельгія потерпає від нових повеней. Значні руйнування у місті Дінан

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У Бельгії сталася нова повінь — сильні дощі на вихідних призвели до затоплення населених пунктів у південній Валлонії.

Як повідомляє Deutsche Welle, від води сильно постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант.

Місто Дінан отримало значні руйнування — потік води пошкодив перші поверхи будівель і змив автомобілі.

У місті Намюр спостерігався селевий зсув. Від штормів також постраждала північна провінція Антверпен.

Повідомлень про загиблих і поранених немає.