Бельгія потерпає від нових повеней. Значні руйнування у місті Дінан
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- Костя Андрейковець
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У Бельгії сталася нова повінь — сильні дощі на вихідних призвели до затоплення населених пунктів у південній Валлонії.
Як повідомляє Deutsche Welle, від води сильно постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант.
Місто Дінан отримало значні руйнування — потік води пошкодив перші поверхи будівель і змив автомобілі.
У місті Намюр спостерігався селевий зсув. Від штормів також постраждала північна провінція Антверпен.
Повідомлень про загиблих і поранених немає.
- У цьому місяці від повені в Бельгії загинули понад 36 осіб. Минулого вівторка в країні був національний день жалоби. Від повеней в липні також постраждали Нідерланди, Захід Німеччини і Австрія.
- На цьому тижні сильні повені сталися в Індії, де загинули щонайменше 110 осіб, в Туреччині, на Філіппінах і в Китаї — там повінь забрала життя 33 осіб.
- Також затоплювало Київ і Одесу.