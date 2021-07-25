На Філіппінах зливи спричинили повінь. Евакуйовані понад 15 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Філіппінах через сильні зливи і тайфун Ін-фа в столиці Манілі та сусідніх провінціях сталася повінь.
Про це повідомляє The Guardian.
Потоп торкнувся районів, в яких проживає понад 13 млн осіб. Відомо про одного загиблого і десятки поранених. У сусідньому зі столицею місті Марікіна в центри евакуації перебралися понад 15 тисяч людей — в місті з берегів вийшла річка.
У всій провінції Нуева-Віская утруднене транспортне сполучення. Влада залучила до допомоги армію.
Паралельно з цим влада намагається запобігти перетворенню евакуаційних таборів на епіцентри зараження коронавірусом. В першу чергу табори обладнують з урахуванням дотримання соціального дистанціювання, але їх все одно поки не вистачає.
- На цьому тижні сильні повені сталися в Індії, де загинули щонайменше 110 осіб, в Туреччині та в Китаї — там повінь забрала життя 33 осіб.
- Минулого тижня від повені постраждали Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Австрія. Загинули понад 300 людей.