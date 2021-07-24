Українська премʼєр-ліга: «Шахтар» мінімально обіграв «Інгулець»

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У суботу, 24 липня, на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві у матчі 1-го туру української Премʼєр-ліги зустрілися «Шахтар» та «Інгулець».

Вже на 11-й хвилині перший гол забив Ласіна Траоре, на 34-й хвилині відзначився Алан Патрік. «Інгульцю» вдалося відповісти лише на 81-й хвилині — забив Стефен Майкл Гопей.

Фінальний результат матчу — 2:1.