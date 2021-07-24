Китай ухвалив дзеркальні санкції проти США через Гонконг. У Білому домі відповіли

Новини

U.S. Department of Agriculture / Flickr

Китай запровадив санкції проти кількох американських фізичних осіб та організацій у відповідь на нещодавні санкції США проти китайських чиновників у Гонконгу.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю від 23 липня, а деталі повідомляє BBC.

«У відповідь на помилкові дії американської сторони, Китай ухвалив рішення ввести дзеркальні санкції. Відповідно до закону «Про протидію Антикитайським санкціям», Китай вводить санкції щодо семи осіб і організацій США», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

У санкційному списку опинились:

колишній міністр торгівлі США Вілбур Росс ;

; голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартоломʼю;

колишній директор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс;

голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн4;

повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг;

директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон

Комітет з питань демократії Гонконгу.

У Білому домі вже прокоментували китайські санкції: «Ці дії є останніми прикладами того, як Пекін карає приватних громадян, підприємства та організації громадянського суспільства як спосіб відправки політичних сигналів», — сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року Держдеп США, Мінфін, Мінторгівлі й Міністерство з питань нацбезпеки видали офіційне попередження про ризики для бізнесу через ситуацію в Гонконгу, а також щодо введення у зв’язку з цим санкцій проти посадовців Китаю. Уряд США звертає увагу, зокрема, на нові закони Китаю, які поширюють його повноваження на Гонконг та обмежують самоуправління регіону.