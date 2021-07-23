Росія визнала видання The Insider «небажаним». Воно відоме своїми розслідуваннями
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Россия 1 / Youtube
Міністерство юстиції Росії розширило список засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента, і включило у нього латвійську компанію The Insider SIA, яка є адміністратором сайту онлайн-видання The Insider.
Зміни до реєстру внесли у пʼятницю, 23 липня.
Також до цього переліку додали пʼятьох журналістів «Открытые медиа» і «Проект» (він також «небажаний» у Росії): Михайла Рубіна, Софію Гройсман, Іллю Різдвяного, Юлію Апухтіну і Олексія Постернака.
Видання The Insider є одним з авторів низки резонансних розслідувань. Так, наприклад, у квітні 2021 року вони опублікували матеріали про те, що операція Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії у чеському Врбетіце у 2014 році (в жовтні та грудні) і спроби отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева могли бути диверсією проти України. У лютому 2021 року The Insider опублікував розслідування про те, що отруйники Навального з ФСБ двічі намагалися вбити російського опозиціонера Кара-Мурзу.
У 2020 році The Insider зʼясовував, що у Кремлі створюють підконтрольну білоруську партію: вона буде проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією. Також видання було співавтором великого розслідування: отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Томську в серпні 2020 року було вже другою спробою. За два місяці до цього на нього вчинили замах у Калінінграді та ледь не вбили при цьому його дружину Юлію Навальну. Ключову роль у замаху відігравав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.
- У квітні Міністерство юстиції Росії включило у список «іноземних агентів» російське онлайн-видання Meduza. У липні — «Проект».
- У 2017 році Держдума РФ ухвалила закон, який визнає ЗМІ іноземним агентом, якщо воно фінансується з-за кордону. Раніше в Росії до списку ЗМІ, визнаних «іноземними агентами», внесли «Радіо Свобода» і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки». Ці ЗМІ повинні щоквартально подавати фінансові звіти в Мінʼюст, щороку проводити аудит і маркувати матеріали позначкою про те, що вони поширюються «іноземним ЗМІ — іноземним агентом».
- Як санкції за порушення закону про іноземних агентів російський закон передбачає призупинення діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність. Найбільш суворе покарання — позбавлення волі на строк до двох років.