ЦВК зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу» замість міністра Монастирського

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Верховна Рада України

Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу», який замінить міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це пише «Суспільне».

Новим нардепом від «слуг» стане Антон Швачко. За відповідне рішення проголосували 14 членів ЦВК.

Оскільки Монастирський пройшов до парламенту за виборчим списком, відповідно після складання ним мандату до Ради проходить наступна людина за списком, яка поки не стала нардепом. Відповідно, ним і став Швачко, який був під №139 у списку «Слуги народу».

Швачко отримав освіту на факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету. Магістратуру закінчив за спеціальністю «маркетолог» вже на іншому факультеті.

Під час парламентських виборів 2019 року офіційно був безробітним. Водночас він продовжує займатися сумським осередком партії «Слуга народу». Сам Швачко зазначав, що хоче працювати у комітеті цифрової трансформації.