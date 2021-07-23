У Токіо на тлі відкриття Олімпіади пройшли масові протести. Японці вимагають скасувати Ігри

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На вулицях Токіо на тлі відкриття Олімпіади відбуваються протести, учасники яких вимагають скасувати проведення Ігор через загрозу поширення коронавірусу.

Про це пише видання Hedged.Media.

Учасники протестів, крокуючи вздовж вулиць, скандують: «Зупиніть Олімпіаду», а також розмахують плакатами з написами «Ні Олімпіаді» та «Скасуйте Олімпіаду, врятуйте життя».

Натовп протестувальників зібрався і біля будівлі Національного стадіону, на якому відбувається церемонія відкриття Олімпійських ігор. Правоохоронці розганяють демонстрантів і оточили будівлю стадіону.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор розпочалася о 20:00 за місцевим часом та о 14:00 за Києвом. Захід відбувається без уболівальників на трибунах.

Японці уже давно почали критикувати владу через рішення провести Олімпіаду під час поширення мутованих штамів коронавірусу. У пʼятницю перед мерією Токіо зібралася група невдоволених місцевих жителів, які вимагали не проводити ігри та «загасити олімпійський вогонь», а саму спортивну подію називали «глобальним злочином проти Японії».

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня. Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.