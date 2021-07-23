Генпрокурор Молдови: До викрадення екссудді Чауса причетні держслужби України, розслідування завершено
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- Костя Андрейковець
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив, що розслідування викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса в Кишиневі завершено. За його словами, до викрадення причетні державні служби України.
Про це він заявив Unimedia.
«Можу вам сказати, що були задіяні державні установи [України]. Ми визначили і встановили людей, які були причетні до справи Чауса», — сказав генпрокурор.
Він зазначив, що Молдова направила Україні кілька офіційних запитів з цього приводу і чекає відповіді.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши кордон з Україною. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- 17 травня Чаус уперше записав відео після викрадення. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну. Його адвокат вважає, що екссуддя записав відео під тиском. У другому відео він пригрозив викрадачам компроматом.
- У червні Чаус звинуватив директора НАБУ Ситника в переслідуванні. Бюро назвало це брехнею.