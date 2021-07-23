В Україні за добу 763 нових хворих на коронавірус. Вакцинували 139 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 22 липня, зареєстрували 763 нових хворих на COVID-19, серед яких 57 дітей і 15 медиків. У лікарні доставили 446 людей, а одужали — 639 осіб. Помер 21 пацієнт.
За даними Міністерства охорони здоровʼя, найбільше нових хворих у Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) та Херсонській (37) областях.
Всього за час пандемії в Україні зафіксували 2,24 млн заражень і 52 811 смертей.
Вакцинували за минулу добу 139 441 людину, з яких другу дозу отримали 63 272. З початку вакцинації повністю імунізовані 1 619 131 людина.
- 21 липня в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення зможуть зробити всі охочі і «Дiю» для цього використовувати вже не потрібно. В країні також починають щеплювати вакциною Moderna.
- Раніше голова МОЗ Ляшко говорив, що в Україні не працюють 40% створених пунктів вакцинації.