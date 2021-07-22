Mercedes повністю перейде на виробництво електромобілів до 2030 року

Новини

picture alliance / Contributor / Getty Images

Mercedes до 2030 року повністю відмовиться від випуску автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння і перейде на виробництво електрокарів. Про це йдеться у пресрелізі компанії Daimler, що володіє брендом Mercedes.

Усі нові моделі будуть працювати на електриці вже з 2025 року, але протягом пʼяти років після цього (до 2030 року) на заводах компанії продовжать випускати старі моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

«Ми дійсно хочемо піти на це і до кінця десятиліття стати в основному електричними, а то й повністю», — заявив гендиректор Daimler Ола Келленіус та додав, що витрати на традиційні технології двигунів внутрішнього згоряння будуть близькі до нуля у 2025 році.

Компанія також планує створити глобальну мережу зарядних станцій та збудувати 8 нових заводів по всьому світу, на яких будуть вироблятись акумулятори для електромобілів. На реалізацію своїх планів у Mercedes виділили €40 мільярдів.