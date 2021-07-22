Шпигунський додаток Pegasus: Президент Франції Макрон змінив номер телефону

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Президент Франції Емманюель Макрон змінив мобільний телефон і номер телефону через шпигунський додаток Pegasus.

Про це агентству Reuters 22 липня повідомив офіційний представник президента.

«У нього є кілька телефонних номерів. Це не означає, що за ним шпигували. Це просто додаткова безпека. Очевидно, ми ставимося до цього дуже серйозно», — сказав представник.

Нагадаємо, що 20 липня французька газета Le Monde повідомила, що мобільні телефони президента Емманюеля Макрона і 15 членів французького уряду, які були при владі у 2019 році, могли бути серед потенційних цілей для стеження з боку марокканського агентства безпеки. Прослуховувати їх могли через ізраїльську систему електронного шпигунства Pegasus. Уряд Франції вже почав відповідні розслідування будь-яких можливих порушень, а Марокко заперечило свою причетність.