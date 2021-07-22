У Чехії суд змінив вирок білоруському бойовику «ДНР» і відправив до вʼязниці на 21 рік
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- Ангеліна Шеремет
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Pierre Crom / Getty Images
Найвищий суд Праги у четвер, 22 липня, змінив вирок білорусу Олексію Фадєєву, який брав участь у війні на Донбасі на боці бойовиків «ДНР» — він проведе 21 рік у вʼязниці замість 4,5.
Про це посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив у Facebook 22 липня.
Суд розглядав апеляцію на рішення від вересня 2020 року, яким Фадєєва відправили до вʼязниці на 4,5 роки. Тоді у суді не могли довести у його діях тероризм, а лише участь в організованому злочинному угрупованні. Однак цього разу Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів на тероризм у складі організованого злочинного угруповання і присудив йому 21 рік позбавлення волі.
Радіо Свобода пише, що у 2020 році Фадєєв не визнавав провину і стверджував, що хотів «допомогти людям захиститися від українських фашистів». Він не заперечував своєї участі у загонах «ДНР» зі зброєю в руках, проте стверджує, що у боях участі не брав. У 2019 року в Чехії проти нього порушили кримінальну справу — до цього часу він вже був засуджений у країні за скоєння іншого злочину.
- Чех Павел Кафка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за участь у бойових діях на Донбасі на стороні сепаратистів, написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаявся за свої вчинки.
- У червні 2021 року суд Праги заочно засудив до 20 років увʼязнення громадянина Чехії, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці «ЛНР».
- У липні 2019 року повідомлялося, що у Чехії триває розслідування стосовно 20 її громадян, яких підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків «Л/ДНР».