У Чехії суд змінив вирок білоруському бойовику «ДНР» і відправив до вʼязниці на 21 рік

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Найвищий суд Праги у четвер, 22 липня, змінив вирок білорусу Олексію Фадєєву, який брав участь у війні на Донбасі на боці бойовиків «ДНР» — він проведе 21 рік у вʼязниці замість 4,5.

Про це посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив у Facebook 22 липня.

Суд розглядав апеляцію на рішення від вересня 2020 року, яким Фадєєва відправили до вʼязниці на 4,5 роки. Тоді у суді не могли довести у його діях тероризм, а лише участь в організованому злочинному угрупованні. Однак цього разу Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів на тероризм у складі організованого злочинного угруповання і присудив йому 21 рік позбавлення волі.

Радіо Свобода пише, що у 2020 році Фадєєв не визнавав провину і стверджував, що хотів «допомогти людям захиститися від українських фашистів». Він не заперечував своєї участі у загонах «ДНР» зі зброєю в руках, проте стверджує, що у боях участі не брав. У 2019 року в Чехії проти нього порушили кримінальну справу — до цього часу він вже був засуджений у країні за скоєння іншого злочину.