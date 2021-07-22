У Києві суддя, яка ухвалювала вироки проти активістів Майдану, потрапила в ДТП. У поліції кажуть, що вона могла бути напідпитку

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У Києві на вулиці Прирічна суддя Деснянського районного суду міста Світлана Колегаєва за кермом Audi А6 знесла стовп і врізалась у дерево, мало не збивши пішоходів. Під час ДТП в автомобіля відірвало колесо.

Про це повідомили у патрульній поліції столиці.

За даними правоохоронців, у водійки були ознаки алкогольного спʼяніння, проте вона відмовилася проходити огляд за допомогою приладу «Драгер». Натомість жінка запропонувала пройти процедуру освідування у лікаря-нарколога та розповіла патрульним, що не впоралася з керуванням.

Як зазначається, ДТП сталася ввечері 21 липня, окрім водійки в авто перебувала ще пасажирка. Вона, як і суддя, від медичної допомоги відмовилась.

Патрульні склали на водійку протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) Кодексу про адміністративні правопорушення. Якщо ж підтвердиться, що Колегаєва перебувала за кермом напідпитку, на неї складуть ще й протокол за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння) КУпАП.

На інцидент вже відреагували в Деснянському райсуді Києва, де запевнили, що спричинити аварію могло те, що «колесо в автомобілі, яким керувала суддя, відірвало».

Окремо у суді запевнили, що огляд на стан сп’яніння Колегаєвої було здійснено в «найближчому закладі охорони здоров’я», а також наголосили, що перехожі не постраждали.

«У разі з’ясування нових обставин, суддя, як і будь-який громадянин України понесе відповідальність відповідно до Законів України», — наголосили в суді.

Тим часом громадська організація «Центр протидії корупції» нагадала, що суддя відома ухваленням вироків проти активістів Євромайдану. Зокрема, одного з них вона відправила на 30 днів до СІЗО.

Згідно з деклараціями про доходи Колегаєвої за останні роки, автомобіль Ауді А6 (1995 року випуску) вона придбала у липні 2007 року. З червня 2019 року суддя не має у своїй власності машини. За даними ЦПК, авто записане на її матір.

За даними агентства Укрінформ, Колегаєва після ДТП пішла на лікарняний.

«Світлана Колегаєва зателефонувала сьогодні вранці і повідомила, що перебуває на лікарняному», — розповіла прессекретарка суду Вікторія Москович і запевнила, що у середу, 21 липня, суддя ще була на роботі і розглядала справи.