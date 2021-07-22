Олімпіада в Токіо: у спортсменів збірних Чехії та Нідерландів виявили коронавірус
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У спортсменів збірних Чехії та Нідерландів, які прибули в Токіо для участі в Олімпіаді, виявили коронавірус.
Про це повідомляє The Guardian.
З чеської збірної позитивні тести на COVID-19 у трьох спортсменів, серед яких гравець чеської жіночої команди з пляжного волейболу Маркета Слукова.
У збірній Нідерландів захворіли Решмі Оогінк (тхеквондо) і один із співробітників. Оогінк заявила після тесту, що «це кінець карʼєри». Змагання вона пропустить.
В Олімпійському селищі до цього виявили 12 заражень.
Раніше ЗМІ повідомляли, що через небезпеку коронавірусу від участі в Олімпіаді відмовилася збірна Гвінеї. Деякі журналісти з посиланням на джерела писали, що країна відмовилася через те, що не може покрити витрати на поїздку пʼяти спортсменів до Японії.
- Олімпійські ігри в Токіо проходитимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.
- 18 липня в Олімпійському селищі виявили перші випадки захворювання на коронавірус.
- В Японії активно протестують проти проведення ігор і вимагають їх перенести. Раніше близько 10 тисяч волонтерів відмовилися працювати на Олімпійських іграх. Оргкомітет Олімпіади не виключає скасування змагань через зростання захворюваності на COVID-19.