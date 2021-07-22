Олімпіада в Токіо: у спортсменів збірних Чехії та Нідерландів виявили коронавірус

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У спортсменів збірних Чехії та Нідерландів, які прибули в Токіо для участі в Олімпіаді, виявили коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian.

З чеської збірної позитивні тести на COVID-19 у трьох спортсменів, серед яких гравець чеської жіночої команди з пляжного волейболу Маркета Слукова.

У збірній Нідерландів захворіли Решмі Оогінк (тхеквондо) і один із співробітників. Оогінк заявила після тесту, що «це кінець карʼєри». Змагання вона пропустить.

В Олімпійському селищі до цього виявили 12 заражень.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що через небезпеку коронавірусу від участі в Олімпіаді відмовилася збірна Гвінеї. Деякі журналісти з посиланням на джерела писали, що країна відмовилася через те, що не може покрити витрати на поїздку пʼяти спортсменів до Японії.

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