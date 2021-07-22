Неясно, чи Росія виконуватиме зобовʼязання: глава МЗС Кулеба про угоду США та Німеччини щодо «Північого потоку — 2»

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Україна має багато запитань щодо угоди США та Німеччини, якої вони досягли в межах завершення будівництва газопроводу «Північний потік — 2». Зокрема, цікавить, чи дійсно Росія виконуватиме свої зобовʼязання.

Про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У нас багато питань про те, як американо-німецька угода здатна знизити ризики, повʼязані з безпекою України і країн Центральної Європи через запуск «Північного потоку — 2». Ми розмовлятимемо з США і Німеччиною з цього приводу», — зазначив він.

За його словами, українська сторона завжди наголошувала, що «Північний потік — 2» — це насамперед питання безпеки.

«Ми б хотіли, щоб формулювання в американо-німецькій заяві саме щодо безпеки були сильнішими. Що стосується економічного блоку цієї заяви, то ми вивчаємо все, що там викладено», — підкреслив Кулеба та зазначив, що найближчим часом оприлюднить висновки аналізу.

Міністр зазначив, що в цій угоді є одне ключове питання — чи збирається Росія виконувати домовленість?

«Нам досі незрозуміло, чи готова Росія виконувати свої зобовʼязання і свою частину, коли мова про енергетичну безпеку України і збереження ролі як транзитної країни. Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі розуміємо, що головним бенефіціаром кризи, який створив «Північний потік — 2» є Російська Федерація. Це головне питання, на яке немає відповіді, і над нею необхідно працювати», — додав очільник відомства.