Американські конгресмени просять Байдена змінити дату візиту Зеленського до США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pool / Pool
У Конгресі США звернулися в Білий дім з проханням змінити дату візиту українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня по 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
«Ми направили листа президенту, закликаючи змінити цю дату. Сподіваюся, президент розгляне це. Змінити дату не так складно, і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом», — сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Раніше обрану дату розкритикував сенатор Тед Круз.
«Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо «Північного потоку — 2». Мабуть, просто збіг», — написав він у Twitter.
- Зеленський очікував на зустріч наприкінці липня. Він говорив, що буде просити Байдена про участь у переговорах щодо Донбасу.
- Після оголошення дати візиту, в Офісі президента назвали теми обговорення з Байденом. Серед них — питання «Північного потоку — 2».