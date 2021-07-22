Це неможливо: Байден заперечив ймовірність зупинки будівництва «Північного потоку — 2»

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Twitter / President Biden

Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво.

Про це повідомляє CNN.

«Північний потік — 2» завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива», — сказав очільник Білого дому.

Він наголосив, що вів тривалу дискусію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і вони домовились про те, що Німеччина розробить стратегію відповіді Росії, якщо та посміє завдати шкоди Україні чи іншим країнам.