Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у другому етапі розслідування походження COVID-19
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування щодо походження COVID-19.
Про це заявив заступник голови Національного комітету з охорони здоровʼя Цзен Ісінь, передає Reuters.
Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорує здоровий глузд і кидає виклик науці». Ісінь обурений наявністю одного з пунктів в плані, який пропонує вивчити гіпотезу про те, що в одній з лабораторій Уханю порушили протоколи і це призвело до витоку вірусу під час дослідження.
«Ми сподіваємося, що ВООЗ серйозно розгляне міркування і пропозиції китайських експертів та поставиться до відстеження походження вірусу COVID-19 як до наукового питання і позбудеться політичного втручання», — сказав він.
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.
- У березні ВООЗ підготувала підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.