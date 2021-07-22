Зеленський підписав закон про корінні народи України

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон про корінні народи України, за який Верховна Рада проголосувала 1 липня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми та кримчаки.

Документ спрямований на захист культурних, інформаційних та інших прав зазначених народів, а також на створення механізмів та інструментів роботи з державою. Він визначає правовий статус народів і встановлює правові гарантії на повне володіння усіма правами людини.

Корінні народи мають право на самовизначення в складі України і політичний статус. Законом забороняється заперечення етнічної приналежності або етнічної самобутності корінних народів.

Закон гарантує культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів для їхнього сталого розвитку.

Більшість норм закону набуде чинності з дня його опублікування, крім ч. 3 ст. 7. Вона почне діяти після деокупації Криму та повернення півострова під юрисдикцію України. Ця частина статті дає право корінним народам направляти частину доходів, отриманих в бюджет від користування природними ресурсами Криму, на свої потреби.