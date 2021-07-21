Білий дім запросив Зеленського на зустріч 30 серпня

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США очікують на візит президента України Володимира Зеленського 30 серпня. Це буде перша його зустріч із Джо Байденом.

Про це йдеться у заяві Білого дому від 21 липня.

«Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі 30 серпня 2021 року», — йдеться у заяві.

Білий дім наголошує, що ця зустріч підтвердить підтримку України у питаннях російської війни на Донбасі, а також підтримку у галузі енергетичної безпеки та антикорупційних реформах.

Згодом Зеленський підтвердив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Байденом. Під час візиту до Білого дому вони продовжать обговорювати питання миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ.

Перед цим Зеленський заявляв, що проситиме Байдена під час їхньої зустрічі про участь у переговорах щодо Донбасу.

Перша телефонна розмова Зеленського та Байдена відбулась 2 квітня 2021 року. Тоді американський лідер вкотре підтримав територіальну цілісність і суверенітет на тлі російської агресії в Криму і на Донбасі.