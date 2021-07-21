У «Борисполі» затримали іноземців, які намагалися провезти в Україну наркотики. Один із них проковтнув понад кілограм кокаїну

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Державна прикордонна служба України

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» викрили двох наркокурʼєрів, які намагалися перевезти через державний кордон кокаїн із Латинської Америки.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, загальна вага виявлених наркотиків становила 2 кілограми. Один із зловмисників переміщував понад 1 кілограм кокаїну у шлунково-кишковому тракті, інший віз наркотики в особистих речах.

Також зазначається, що обидва наркокурʼєри є іноземними громадянами.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» Кримінального кодексу України, затриманим іноземцям повідомили про підозру. Тривають слідчі дії.