На Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої на Донбасі.
Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Facebook.
«21 липня в смузі відповідальності ОТУ «Північ» внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Обʼєднаних сил зазнав поранення», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, військовому надали першу медичну допомогу та доправили пораненого до лікувального закладу.
Наразі стан його здоровʼя — задовільний.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
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