На Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Facebook.

«21 липня в смузі відповідальності ОТУ «Північ» внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Обʼєднаних сил зазнав поранення», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовому надали першу медичну допомогу та доправили пораненого до лікувального закладу.

Наразі стан його здоровʼя — задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.