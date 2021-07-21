Прем’єр Шмигаль: До кінця літа Україна має отримати 13 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

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Matt Allworth / Flickr

До кінця літа до України мають прибути 13 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 липня.

«Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на постачання 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих», — сказав він.

За словами Шмигаля, в Україні наразі доступні чотири види вакцин, «кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби».

Також прем’єр закликав українців активно вакцинуватися від коронавірусу і зауважив, що укладена заздалегідь декларація з сімейним лікарем допоможе скоротити час для отримання вакцини.

«Попри старт п’ятого етапу вакцинації для уряду залишаються пріоритетом такі групи, як медики, освітяни, соціальні працівники, військові, люди літнього віку та люди з супутніми захворюваннями, бо саме ці групи в зоні найвищого ризику, найбільш вразливі до CОVID-19», — додав очільник Кабміну та запевнив, що цим групам людей і надалі буде надаватись пріоритет у вакцинації.