Марсохід Perseverance почав пошук слідів життя на Червоній планеті

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Американський марсохід Perseverance після тестування інструментів роботизованої «руки» приступив до пошуку слідів життя на Червоній планеті.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Марсохід у кратері Джезеро почав досліджувати гірські породи і пил, які можуть містити в собі сліди мікроорганізмів. Для цього він використовує маніпулятор, прилади для випромінювання рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також камеру надвисокого масштабування.

Вчені вважають, що досліджуваний кратер мільярди років тому був озером. Якщо в ньому було життя, то свідчення про це зберігаються в породі.