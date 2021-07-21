У Франції заборонили ходити в кінотеатри, театри, музеї та на масові заходи без COVID-паспортів

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Tim Reckmann / Flickr

У Франції з 21 липня заборонили відвідувати кінотеатри, музеї, театри, стадіони, ярмарки та різні масові заходи без так званого «паспорта здоров’я» — СOVID-сертифікату.

Про це пише RFI.

Відповідне рішення французького уряду було оприлюднене 20 липня. У цих сертифікатах міститься інформація про повну вакцинацію від коронавірусу, або негативний тест, або довідка про нещодавнє одужання.

За цим сертифікатом будуть пускати не лише в будівлі, але і на всі заходи, які відбуваються у громадських місцях. Також без COVID-паспорта не можна буде вирушити на круїз на лайнері та зайти в собор.

Водночас на масових заходах можна буде не носити маски, якщо всі матимуть COVID-паспорти.