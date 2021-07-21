У Франції заборонили ходити в кінотеатри, театри, музеї та на масові заходи без COVID-паспортів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Tim Reckmann / Flickr
У Франції з 21 липня заборонили відвідувати кінотеатри, музеї, театри, стадіони, ярмарки та різні масові заходи без так званого «паспорта здоров’я» — СOVID-сертифікату.
Про це пише RFI.
Відповідне рішення французького уряду було оприлюднене 20 липня. У цих сертифікатах міститься інформація про повну вакцинацію від коронавірусу, або негативний тест, або довідка про нещодавнє одужання.
За цим сертифікатом будуть пускати не лише в будівлі, але і на всі заходи, які відбуваються у громадських місцях. Також без COVID-паспорта не можна буде вирушити на круїз на лайнері та зайти в собор.
Водночас на масових заходах можна буде не носити маски, якщо всі матимуть COVID-паспорти.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- В країні ввели «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- 13 липня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією, а в деяких комунах розгромили центри вакцинації.