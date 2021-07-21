В Україні через негоду запізнюються поїзди. Список
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay
В Україні в середу, 21 липня, через негоду запізнюється низка поїздів. Час затримки — від пів години до майже 3 годин.
Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укрзалізниці».
Так, станом на 10:00 затримуються рейси:
- № 137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
- № 126 Київ — Костянтинівка (на 2 години 45 хвилин);
- № 282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години);
- № 15 Харків — Рахів (на 2 години);
- № 87 Новоолексіївка — Ковель (на 1 годину 10 хвилин);
- № 188 Ковель — Миколаїв (на 1 годину);
- № 232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину);
- № 19 Київ — Попасна (на 30 хвилин).
Окрім цього, із запізненням прямують приміські поїзди № 6362/6722/6354 Гребінка – Огульці (через Ромодан та Полтаву) — на 36 хвилин та № 6724 Ромодан — Полтава (на 30 хвилин).
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