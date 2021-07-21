В Україні через негоду запізнюються поїзди. Список

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В Україні в середу, 21 липня, через негоду запізнюється низка поїздів. Час затримки — від пів години до майже 3 годин.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Так, станом на 10:00 затримуються рейси:

№ 137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);

№ 126 Київ — Костянтинівка (на 2 години 45 хвилин);

№ 282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години);

№ 15 Харків — Рахів (на 2 години);

№ 87 Новоолексіївка — Ковель (на 1 годину 10 хвилин);

№ 188 Ковель — Миколаїв (на 1 годину);

№ 232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину);

№ 19 Київ — Попасна (на 30 хвилин).

Окрім цього, із запізненням прямують приміські поїзди № 6362/6722/6354 Гребінка – Огульці (через Ромодан та Полтаву) — на 36 хвилин та № 6724 Ромодан — Полтава (на 30 хвилин).

Нагадаємо, напередодні у Державній службі надзвичайних ситуацій попередили про вихід річок із берегів у західних областях України.