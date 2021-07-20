Національна академія наук попереджає, що через штам «Дельта» кількість нових хворих може зрости у «вибуховому темпі»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ezra Acayan / Stringer
Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».
Про це НАН України повідомила 20 липня у своєму огляді.
Стурбованість Академії викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники:
- кількість позитивних ПЛР-тестів;
- кількість нових госпіталізацій;
- кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.
При цьому число позитивних ПЛР-тестів — ймовірно, найоперативніший із них — за тиждень зросло одразу на 17%. Кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно — на 5% і 7,3% відповідно.
Національна академія наук відзначає, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшились в останні дні, тому ймовірність пришвидшення досить висока. Водночас за останні тижні незначно знизилось щоденне число смертей від коронавірусу.
Зазначимо, що в Одеській і Тернопільській областях показник госпіталізацій хворих із коронавірусом перевищив норму. Станом на 20 липня в Одеській області показник становить 50,3% (норма не більше ніж 50%), а в Тернопільській — 88,9%.
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