У США суд вперше відправив до вʼязниці у справі про штурм Капітолія

Новини

Blink O'fanaye / Flickr

У США у понеділок, 19 липня, суд відправив до вʼязниці на 8 місяців 38-річного жителя Флориди Пола Ходжкінса, який визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу — в участі у штурмі Капітолія.

Про це повідомляє CNN.

Це перший реальний термін за штурм. У червні був перший судовий вирок, але тоді йшлось про умовний термін.

Міністерство юстиції просило для Ходжкінса 1,5 року. Суддя федерального округу Рендольф Мосс сказав, що чоловік, хоч брав участь у тяжкому злочині проти демократії, але заслужив певної поблажливості, оскільки визнав себе винним і до цього не брав участі в інших подібних «заходах».

У будівлі Капітолія Ходжкінс провів близько 15 хвилин у сорочці із зображення 45-го президент Дональда Трампа і з його прапором.

Перший же судовий вирок винесли 24 червня: 49-річна жінка отримала три роки позбавлення волі умовно та їй заборонили володіти зброєю. Також жінці доведеться заплатити компенсацію у розмірі $500 і відпрацювати 120 годин на громадських роботах.