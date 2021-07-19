У США суд вперше відправив до вʼязниці у справі про штурм Капітолія
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Blink O'fanaye / Flickr
У США у понеділок, 19 липня, суд відправив до вʼязниці на 8 місяців 38-річного жителя Флориди Пола Ходжкінса, який визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу — в участі у штурмі Капітолія.
Про це повідомляє CNN.
Це перший реальний термін за штурм. У червні був перший судовий вирок, але тоді йшлось про умовний термін.
Міністерство юстиції просило для Ходжкінса 1,5 року. Суддя федерального округу Рендольф Мосс сказав, що чоловік, хоч брав участь у тяжкому злочині проти демократії, але заслужив певної поблажливості, оскільки визнав себе винним і до цього не брав участі в інших подібних «заходах».
У будівлі Капітолія Ходжкінс провів близько 15 хвилин у сорочці із зображення 45-го президент Дональда Трампа і з його прапором.
Перший же судовий вирок винесли 24 червня: 49-річна жінка отримала три роки позбавлення волі умовно та їй заборонили володіти зброєю. Також жінці доведеться заплатити компенсацію у розмірі $500 і відпрацювати 120 годин на громадських роботах.
- 6 січня у Вашингтоні відбувалися заворушення, що призвели до загибелі п’яти осіб. Згідно зі звітом поліції перед Конгресом США, правоохоронці знали про підготовку до штурму Капітолія заздалегідь, але не змогли забезпечити його захист. Всього у цій справі предʼявили звинувачення майже 550 бунтівникам.
- За свідченням прокурорів у справі про штурм Капітолія, заколотники хотіли «захопити та вбити» конгресменів. Деякі учасники заворушень свідчили ФБР, що виконували вказівки Трампа та сподівалися, що в разі арешту він їх помилує.