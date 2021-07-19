ЄС надасть країнам «Східного партнерства» €2,3 млрд — Україна серед них

Новини

EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Європейський Союз надасть «безпрецедентну допомогу» у розмірі €2,3 мільярда країнам програми «Східного партнерства».

Про це 19 липня заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на міжнародній конференції, що відкрилася в Батумі, цитує Інтерфакс.

Програма «Східного партнерства» спрямована на зміцнення і поглиблення відносин із сусідами Євросоюзу — Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Вона передбачає співпрацю Євросоюзу з цими країнами у різних сферах.

«Хочу зробити акцент на майбутню нашу співпрацю і повідомити, що ми надамо безпрецедентну фінансову допомогу країнам «Східного партнерства» в розмірі €2,3 мільярда, що дасть можливість мобілізувати ще €17 мільярдів», — сказав Мішель.

Водночас він зазначив, що у країнах «Східного партнерства» повинні тривати демократичні реформи: «Демократичне врядування є ключем до того, щоб було верховенство закону, правосуддя та боротьба з корупцією».

Зазначимо, що у понеділок, 19 липня, у грузинському місті Батумі почався перший саміт «Асоційованого тріо» — 17 травня 2021 року Україна, Молдова і Грузія заснували цей новий формат співпраці. Євросоюз підтримав ініціативу і пообіцяв підтримку.