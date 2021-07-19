Побили та забрали автомати: у ДБР розповіли деталі нічного нападу співробітників СБУ на прикордонників

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

У Державному бюро розслідувань розповіли подробиці нападу співробітників СБУ на прикордонників. Там повідомили, що підозрювані побили співробітників ДПСУ і забрали у них автомати.

Про це пише ДБР у своєму Facebook.

«Під час слідства встановлено, що у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 ночі під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомили, що нападників вже ідентифікували та затримали. Двоє з них проходять у справі як підозрювані, а третій — як свідок.

Зброю, яку співробітники СБУ забрали із собою, знайшли неподалік у кукурудзяному полі. Магазини з набоями також знайшли.

Найближчим часом співробітникам СБУ оголосять підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.