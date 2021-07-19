ДБР відкрило справу на суддів Верховного суду за рішення щодо Тупицького
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Конституційного суду
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через рішення Касаційного адміністративного суду Верховного суду на користь колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького.
Як повідомляє «Судово-юридична газета», ДБР перевірить суддів на можливе зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).
ДБР отримало заяву від представника однієї з громадських організацій, в якій заявник просив внести відомості до ЄРДР про відповідний злочин у звʼязку зі скасуванням указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею.
За даними газети, 15 липня старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив Касаційний адмінсуд надати завірену копію справи, рішення від 14 липня, журнали судових засідань у цій справі, а також дані з системи документообігу та фіксації засідань.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ.
- В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.