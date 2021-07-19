ДБР відкрило справу на суддів Верховного суду за рішення щодо Тупицького

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Пресслужба Конституційного суду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через рішення Касаційного адміністративного суду Верховного суду на користь колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», ДБР перевірить суддів на можливе зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).

ДБР отримало заяву від представника однієї з громадських організацій, в якій заявник просив внести відомості до ЄРДР про відповідний злочин у звʼязку зі скасуванням указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею.

За даними газети, 15 липня старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив Касаційний адмінсуд надати завірену копію справи, рішення від 14 липня, журнали судових засідань у цій справі, а також дані з системи документообігу та фіксації засідань.