У більшості областей України тиждень почнеться з гроз та граду. Синоптики оголосили штормове попередження

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pixabay / Hans

В Україні у понеділок, 19 липня, прогнозують дощі та грози у більшості областей, подекуди можливі град та шквали до 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у Карпатах пройдуть значні дощі. Грози з градом очікуються у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Мешканців Києва в Укргідрометцентрі попереджають про ймовірні шквали.