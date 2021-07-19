У більшості областей України тиждень почнеться з гроз та граду. Синоптики оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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pixabay / Hans
В Україні у понеділок, 19 липня, прогнозують дощі та грози у більшості областей, подекуди можливі град та шквали до 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, у Карпатах пройдуть значні дощі. Грози з градом очікуються у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Мешканців Києва в Укргідрометцентрі попереджають про ймовірні шквали.
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