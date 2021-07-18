Негода в Німеччині: влада виділить постраждалим 300 млн євро негайної допомоги

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Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц пообіцяв виділити фінансову підтримку для громадян, які постраждали від катастрофічних повеней у Рейнланд-Пфальці та Північній Рейн-Вестфалії.

Про це політик заявив у інтервʼю виданню Bild am Sonntag.

Шольц пропонуватиме уряду ФРН виділити 300 мільйонів євро негайної допомоги. Федеральні землі мають отримати ці кошти вже до кінця липня.

Водночас міністр економіки Петер Альтмаєр висловився за надання фінансової підтримки компаніям, які постраждали від наслідків негоди. На його думку, таку підтримку можна було б надати у вигляді одноразових виплат на загальну суму близько 10 тисяч євро.

На місце трагедії приїхала сама концлер Німеччини Ангела Меркель.

Поки влада тільки планує виділити гроші, люди та компанії уже другий день збирають одяг та інші речі, щоб допомогти постраждалим від повені.

Deutsche Welle розповідає, що пекарі їздять вулицями та роздають людям свіжу випічку, компанії — портативні зарядні пристрої, а господарські магазини поставили знижку на всі товари, які допомагають усунути наслідки негоди.

Готелі пропонують постраждалим тимчасовий прихисток у номерах, а супермаркети роздають їм їжу.

А також найстаріша гоночна траса Німеччини «Нюрбургринг» стала тимчасовим центром допомоги жертвам повені.

Кількість загиблих унаслідок руйнівної повені в західній Німеччині та Бельгії зросла до 183 людей. Повені торкнулися також низки регіонів Бельгії, Нідерландів, Франції, Австрії та Швейцарії.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що стихія завдала серйозної шкоди жителям багатьох районах країни, і пообіцяв допомогу постраждалим.