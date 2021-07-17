У Криму невпинно зростає кількість випадків коронавірусу. Окупаційна влада вводить нові обмеження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
У Криму четверту добу поспіль фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус. Окупаційна влада посилила карантинні обмеження.
Відповідний «указ» так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов підписав 17 липня.
«З 1 серпня 2021 року в закритий режим роботи переводяться організації, включені до реєстру організацій відпочинку дітей і їхнього оздоровлення, розташовані на території Республіки Крим (забороняється проживання персоналу за межами організацій), в яких показник охоплення дворазовою імунізацією (2 компоненти) проти нової коронавірусної інфекції персоналу становить менше ніж 95%», — вказується в документі.
До того ж у режим повної ізоляції переводять установи стаціонарного соціального обслуговування, в яких щеплені менше ніж 95% персоналу.
«Одержувачі соціальних послуг (доросле населення) не можуть залишати установи на час відпустки або за інших обставин побутового характеру», — наголошується в «указі».
Водночас винятком є особи, які отримали повний курс вакцинації проти COVID-19.
Також зазначається, що отримати соцпослуги в стаціонарних установах громадяни зможуть за умови надання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, отриманого не раніше ніж за 72 години до прибуття в заклад.
Окрім цього, у Криму до 17 серпня припиняється диспансеризація населення.
За даними окупаційної влади, за минулу добу, 16 липня, на півострові зареєстрували 401 випадок коронавірусу.
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- В Україні за 16 липня зареєстрували 591 випадок захворювання на COVID-19.