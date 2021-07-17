Олімпіада в Токіо: за тиждень до відкриття в селищі для спортсменів перший випадок коронавірусу

Новини

В олімпійському селищі в Токіо, куди вже почали прибувати спортсмени та супроводжуючі, виявили перший випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє The Japan Times.

Керівництво ігор не розголошує імʼя і національність хворого, але зазначає, що це не спортсмен. Ця людина здала позитивний тест 16 липня, після чого її ізолювали в готелі за межами селища.

Крім цього, сьогодні, 17 липня, коронавірус підтвердили у 15 членів персоналу з організації Олімпіади.