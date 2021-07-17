В Україні майже 600 нових COVID-хворих. Вакцинували за добу 111 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 16 липня, зареєстрували 591 випадок захворювання на COVID-19. Серед хворих 41 дитина і 9 медиків. Найбільше нових хворих зафіксували в Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 438 осіб, померли — 16. Одужали 676 українців.
Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 244 196 заражень (одужали 2 180 957 людей) і 52 718 смертей.
Вакцинували за минулу добу 111 150 людей: першу дозу отримали 65 226 українців, а другу — 45 924.
Повністю вакциновані в Україні 1 406 180 людей.
- 16 липня Україна отримала від Румунії 100,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca. У ці вихідні до України прибудуть 2 мільйони доз вакцини Moderna від США.
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