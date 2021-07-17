В Україні майже 600 нових COVID-хворих. Вакцинували за добу 111 тисяч людей

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В Україні за минулу добу, 16 липня, зареєстрували 591 випадок захворювання на COVID-19. Серед хворих 41 дитина і 9 медиків. Найбільше нових хворих зафіксували в Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 438 осіб, померли — 16. Одужали 676 українців.

Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 244 196 заражень (одужали 2 180 957 людей) і 52 718 смертей.

Вакцинували за минулу добу 111 150 людей: першу дозу отримали 65 226 українців, а другу — 45 924.

Повністю вакциновані в Україні 1 406 180 людей.