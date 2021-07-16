Аваков може повернутися до Кабміну восени. У «Слузі народу» хочуть запропонувати йому посаду віцепрем’єра

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем’єр-міністра.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Є пропозиція — восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його [Авакова] в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні... У нас є багато посад в уряді, у нас є 3—4 віцепремʼєри, це теж опція», — сказав він.

Арахамія зазначив, що поки не знає, чи погодиться Аваков на цю пропозицію, бо «ще не пропонували».

«Це питання на осінь. [...] Якщо без прізвищ, якщо взяти, де він [Аваков] може бути найбільш потужним, я думаю, це щось на кшталт оборонного сектора, з питань оборони, він на цьому розуміється, він брав участь у розбудові Національної гвардії в найскладніші часи, мені здається, що це його амплуа», — розповів нардеп.

Однак Арахамія висловив припущення, що Аваков не погодиться на міністерську посаду.

«Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення. Тобто на посаду віцепрем’єра», — наголосив депутат.

Водночас голова фракції «Слуги народу» сумнівається, що Аваков може стати прем’єр-міністром.

«Я не думаю, що в нас є на це голоси. Мені здається, що шанси на прем’єр-міністра мінімальні. Думаю, що парламент не підтримає», — пояснив він.

Натомість Арахамія вважає, що в Авакова є високі шанси стати мером Харкова, якщо той «вирішить для себе такий виклик зробити».