Румунія передала Україні партію вакцини AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Україна отримала 100,8 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca як гуманітарну допомогу від Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як зазначається, передали вакцину на контрольно-пропускному пункті «Сірет-Порубне».

«Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України», — наголосили в ОДА.