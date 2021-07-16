Румунія передала Україні партію вакцини AstraZeneca
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Україна отримала 100,8 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca як гуманітарну допомогу від Румунії.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.
Як зазначається, передали вакцину на контрольно-пропускному пункті «Сірет-Порубне».
«Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України», — наголосили в ОДА.
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