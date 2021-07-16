РНБО ввела санкції стосовно 9 українців зі списку США

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції стосовно девʼяти українців із санкційного списку США.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 16 липня.

«РНБО ввела санкції відносно 9 українців, які вже перебувають у списку санкцій США», — сказав він.

Зазначимо, назвати прізвища секретар РНБО відмовився, пояснивши, що не має при собі документа зі списком.

Водночас, за словами Данілова, у списку немає Андрія Деркача, Ігоря Коломойського та Олександра Дубинського.

Також секретар РНБО зауважив, що частину з 25 організацій та підприємств, проти яких мали ввести санкції, відправили на два тижня на доопрацювання.

Окремо Данілов уточнив, що наразі санкції США діють щодо 134 громадян України: 4 громадяни перебувають під санкціями Держдепу, 130 — Мінфіну США. З останньої групи померли четверо, тож залишилося 126 осіб. Україна раніше ввела санкції щодо 100 з них.