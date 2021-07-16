Зеленський особисто представив Міністерству внутрішніх справ нового очільника
- Автор:
- Софія Телішевська
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МВС
Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства внутрішніх справ нового очільника відомства — Дениса Монастирського.
Про це інформує пресслужба МВС.
Глава держави зазначив, що новий міністр повинен сформувати у людей довіру та повагу до правоохоронних органів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вручив Монастирському посвідчення міністра.
«Це висока, відповідальна посада. Бути членом Кабінету міністрів України не лише велика честь — це величезна відповідальність. Міністерство внутрішніх справ надзвичайно потужне», — сказав Шмигаль.
Очільник МВС, зі свого боку, визначив пріоритетні напрями роботи відомства, серед яких — боротьба з організованою злочинністю, розвиток всіх органів правоохоронної системи, проєкту «Поліцейський офіцер громади» і підходу Community Policing.
«Ми повинні розвивати подальше розширення функціонування Системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР, за допомогою якої смертність на дорогах України має зменшитись удвічі за пʼять років. Крім цього, пріоритетним залишається питання збереження та будівництва доріг, а також цифровізація всіх сфер роботи МВС», — сказав Монастирський.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За проголосував 271 депутат.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.