Зеленський особисто представив Міністерству внутрішніх справ нового очільника

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МВС

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства внутрішніх справ нового очільника відомства — Дениса Монастирського.

Про це інформує пресслужба МВС.

Глава держави зазначив, що новий міністр повинен сформувати у людей довіру та повагу до правоохоронних органів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вручив Монастирському посвідчення міністра.

«Це висока, відповідальна посада. Бути членом Кабінету міністрів України не лише велика честь — це величезна відповідальність. Міністерство внутрішніх справ надзвичайно потужне», — сказав Шмигаль.

Очільник МВС, зі свого боку, визначив пріоритетні напрями роботи відомства, серед яких — боротьба з організованою злочинністю, розвиток всіх органів правоохоронної системи, проєкту «Поліцейський офіцер громади» і підходу Community Policing.

«Ми повинні розвивати подальше розширення функціонування Системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР, за допомогою якої смертність на дорогах України має зменшитись удвічі за пʼять років. Крім цього, пріоритетним залишається питання збереження та будівництва доріг, а також цифровізація всіх сфер роботи МВС», — сказав Монастирський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За проголосував 271 депутат.