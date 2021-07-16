Міністр Ляшко: На вихідних до України прибудуть 2 млн доз вакцини Moderna

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Flickr / naijabang tv

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що перша поставка вакцин від коронавірусу компанії Moderna буде до України вже на вихідних 17—18 липня.

Про це він розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».

Міністр зазначив, що йому варто «піднапружитися», щоб збільшити охоплення вакцинацією та виконати обіцянку в 10 мільйонів щеплень за літо.

«Ми рухаємося в цьому напрямку. Ми нарощуємо — з наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня», — пояснив Ляшко.