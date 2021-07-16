Глава комітету Гетманцев: До «податкового» законопроєкту подали понад 10 тисяч правок

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До законопроєкту № 5600, який передбачає підвищення низки податків і ренти, внесли понад 10 тисяч поправок.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 16 липня повідомив у Telegram.

«Таким чином, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проєкту. Не будемо називати їх спамом, але зазначимо, що на спам у нас завжди є антиспам- процедури. Це, можливо, нас дещо затримає, але точно не зупинить на шляху до ліквідації різного рівня пільг, прогалин ы схем з ухилення від сплати податків», — зазначив Гетманцев.

Більше правок подавали тільки до «антиколомойського» закону, який забороняє повертати банки колишнім власникам — понад 16 тисяч.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року Рада проголосувала за зміни до регламенту, що дозволить розглядати велику кількість поправок за спецпроцедурою. Це має скоротити час розгляду правок у залі Ради — фракції зможуть наполягати на пʼяти правках, окремі депутати — на одній. Спецпроцедуру запускають у випадку, коли кількість правок у пʼять разів більша за кількість статей у законопроєкті, але не менша за 500.