Глава комітету Гетманцев: До «податкового» законопроєкту подали понад 10 тисяч правок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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До законопроєкту № 5600, який передбачає підвищення низки податків і ренти, внесли понад 10 тисяч поправок.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 16 липня повідомив у Telegram.
«Таким чином, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проєкту. Не будемо називати їх спамом, але зазначимо, що на спам у нас завжди є антиспам- процедури. Це, можливо, нас дещо затримає, але точно не зупинить на шляху до ліквідації різного рівня пільг, прогалин ы схем з ухилення від сплати податків», — зазначив Гетманцев.
Більше правок подавали тільки до «антиколомойського» закону, який забороняє повертати банки колишнім власникам — понад 16 тисяч.
Нагадаємо, 16 квітня 2020 року Рада проголосувала за зміни до регламенту, що дозволить розглядати велику кількість поправок за спецпроцедурою. Це має скоротити час розгляду правок у залі Ради — фракції зможуть наполягати на пʼяти правках, окремі депутати — на одній. Спецпроцедуру запускають у випадку, коли кількість правок у пʼять разів більша за кількість статей у законопроєкті, але не менша за 500.
- Законопроєкт № 5600 збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку у 5%. Окрім того, запроваджується оподаткування автомобілів середнього класу. Це автомобілі не старші пʼяти років, середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень. Ставка податку в розрахунку на рік — 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Також законопроєкт скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю та дозволяє повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після зарахування виручки на банківський рахунок компанії.
- 1 липня 2021 року Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. За нього проголосували 264 депутати.