У Білорусі проходять масові обшуки у журналістів незалежних медіа

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У Білорусі силовики прийшли з обшуками до десятків журналістів незалежних медіа. Обшуки проходять в квартирах та офісах журналістів.

Про це повідомляють Naviny і TUT.BY.

Силовики прийшли до ведучого програми «Кожен з нас» Гліба Лободенка, журналістів «Белсат» Галини Абакунчік, Ігоря Ілляшова, Павла Можейка і ще пʼяти співробітників, до гомельського кореспондента Євгена Меркіса, а також до журналістам Гродно.

Обшуки проходять і у співробітників «Радыё Свабода». В офіс організації прийшли не менше 15-ти «міцних хлопців», які намагалися зламати вхідні двері. Кілька людей затримано. Їм закидають організацію масових заворушень (ст. 293 КК).