У Білорусі проходять масові обшуки у журналістів незалежних медіа
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Білорусі силовики прийшли з обшуками до десятків журналістів незалежних медіа. Обшуки проходять в квартирах та офісах журналістів.
Про це повідомляють Naviny і TUT.BY.
Силовики прийшли до ведучого програми «Кожен з нас» Гліба Лободенка, журналістів «Белсат» Галини Абакунчік, Ігоря Ілляшова, Павла Можейка і ще пʼяти співробітників, до гомельського кореспондента Євгена Меркіса, а також до журналістам Гродно.
Обшуки проходять і у співробітників «Радыё Свабода». В офіс організації прийшли не менше 15-ти «міцних хлопців», які намагалися зламати вхідні двері. Кілька людей затримано. Їм закидають організацію масових заворушень (ст. 293 КК).
- Масштабні обшуки в редакціях незалежних ЗМІ і квартирах журналістів почалися на минулому тижні.
- 14 липня обшуки пройшли в офісах 23 правозахисних та творчих організацій, в тому числі в центрі «Весна». Силовики затримали 9 правозахисників. Обшуки тривали 15 липня. Євросоюз засудив дії режиму Лукашенка і обіцяє наслідки.