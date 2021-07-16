Дослідження: Вакцина Pfizer у середньому сприяє виробленню в 10 разів більшої кількості антитіл, ніж CoronaVac

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Sean Gallup / Staff

У Гонконзі провели дослідження людей, вакцинованих двома препаратами: Pfizer і CoronaVac. Воно показало, що ті, хто отримав Pfizer, мають у середньому в 10 разів більше антитіл, ніж вакциновані CoronaVac.

Про це йдеться в публікації в авторитетному медичному виданні The Lancet.

Учені наголошують, що хоча зазвичай більша кількість антитіл означає більший захист від коронавірусу у короткостроковій перспективі, досі невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом, тому що існує також імунітет на клітинному рівні.

Дослідження проводилося на майже 1,5 тисячах медиків Гонконгу. У них брали зразки крові та оцінювали середній захист. У тих, хто отримав Pfizer, рівень антитіл суттєво зріс після першої дози, а потім і після другої. У вакцинованих CoronaVac були досить низькі показники після першої дози та помірні після другої. У середньому кількість антитіл у вакцинованих Pfizer була в 10 разів більшою, ніж у тих, кого щепили CoronaVac.

Водночас учені з Гонконгу зазначають, що навіть низькі та помірні рівні антитіл все одно краще, аніж жодних. Тому вони пыдкреслюють, що потрібно вакцинуватися будь-яким можливим препаратом замість того, щоб чекати конкретної вакцини.