Канада планує з вересня відкрити кордони для вакцинованих туристів

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Wikipedia / Colin Keigher

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна з вересня може відкрити кордони для повністю вакцинованих туристів у разі ефективного продовження кампанії з вакцинації населення.

Про це пише Reuters.

Він зазначив, що такий перебіг подій можливий, якщо нинішня тенденція із вакцинації та захворюваності збережеться.

Також Трюдо розповів, що зі США тривають перемовини про те, щоб дозволити до середини серпня повністю вакцинованим громадянам та постійним жителям США в’їжджати в Канаду навіть з метою туризму.

«Премʼєр-міністр зазначив, що, якщо наша поточна позитивна динаміка показників вакцинації і стану здоровʼя населення збережеться, Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн з початку вересня», — зазначили в офісі Трюдо.

У Канаді вже близько 78% людей від 12 років отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Близько 44% завершили вакцинацію.