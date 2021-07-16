В Україні через пориви вітру та дощ знеструмлені майже 170 населених пунктів у трьох областях

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Pixabay / Thorsten Frenzel

В Україні через ускладнення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлені 169 населених пунктів у трьох областях. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 16 липня.

У Львівській області знеструмлено 79 населених пунктів, у Закарпатській — 59 та 31 у Сумській.

Окрім цього, Укргідрометцентр попереджає, що 16 — 17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) знову очiкується пiдйом рiвнiв води — ще на 1,5 — 2,5 м над рiвнями 15 липня.