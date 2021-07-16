Байден уперше зустрівся з Меркель: говорили про Україну, «Північний потік — 2» і підписали декларацію

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Президент США Джо Байден у четвер, 15 липня, приймав у Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Після розмови віч-на-віч вони провели перемовини за участю делегацій, а потім відбулась спільна пресконференція.

Про це повідомляють Deutsche Welle і пресслужба Білого дому.

Серед тем розмови була й Україна — Байден заявив, що США і ФРН захищатимуть її суверенітет.

«Ми згодні з важливістю подальшої інтеграції [країн] Західних Балкан у європейські інститути, а також [ми єдині] у нашій триваючій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, так само як і триваючої важливості реформ, спрямованих на підтримку їхніх трансатлантичних сподівань», — сказав він.

Окремо Байден заявив, що США і Німеччина запускають партнерство з енергетики для допомоги Україні: «І сьогодні ми запускаємо партнерство з питань клімату й енергетики, щоб підтримати енергетичну безпеку і розвиток технологій стійкої енергетики в економіках, що розвиваються, зокрема в Центральній Європі та в Україні».

Pool / Getty Images

Щодо газопроводу «Північний потік — 2», лідери країн погодились, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику для погроз сусідам, але розійшлися в думках про суть проєкту. Канцлер ФРН заявила, що «Північний потік 2» — це «додатковий проєкт», і він не має стати заміною транзиту газу через Україну. За словами Меркель, Німеччина буде діяти, «якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит».

При цьому Меркель констатувала, що у них із Байденом «різні оцінки з приводу суті цього проєкту». Байден нагадав, що коли прийшов до влади, реалізація проєкту була близька до завершення: «Ми не бачили сенсу в подальших санкції. Замість цього ми вважали за краще працювати з Німеччиною».