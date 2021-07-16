Відсьогодні в Україні набули чинності чергові норми мовного закону — вони стосуються кінотеатрів, книгарень та держслужбовців

Новини

Космач Олександр / УНІАН

16 липня 2021 року — новий етап втілення норм закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відтак набули чинності норми для державних службовців, кінотеатрів, музеїв, концертів, видавців та книжкових магазинів.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Із 16 липня в Україні впроваджують обовʼязковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства.

Окрім цього, усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі, якщо використання недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід усіх концертів, шоу та розважальних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи тих, хто не володіє українською мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Державною мовою також повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші матеріали про культурні та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна інформація у музеях, галереях та на виставках. Іншомовні вистави у державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

Також із 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні демонструватися державною мовою, а українські видавці мають видавати державною мовою не менше 50% назв книжкових видань. У книгарнях частка україномовних книг має становити не менше 50%.