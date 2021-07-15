Спекотні вихідні та дощовий початок наступного тижня: синоптики дали прогноз погоди в Україні

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Гусаков Вячеслав / УНІАН

З наступного тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С.

За прогнозом Sinoptik.ua, з пʼятниці, 16 липня, до понеділка, 19 липня, на території України збережеться висока температура повітря — вдень до +35 °С, вночі досягне +21...+25 °С. Короткочасні локальні дощі та зливи істотно не змінять погоду до наступного тижня. Магнітосфера в найближчі дні спокійна, УФ-індекс високий.

З понеділка температура знижуватиметься в західних областях, з вівторка — у центральному та північному регіонах.

На заході країни в пʼятницю та вихідні температура повітря буде до +32 °С, вночі до +20 °С. У пʼятницю можливі локальні дощі та грози. У понеділок температура знизиться до +25 °С, пройдуть потужні грози зі зливами.

У високогірʼї Карпат у вихідні вдень +24 °С, подекуди дощі. У понеділок переважно похмуро, дощі, вдень повітря прогріється до +20 °С.

На півдні та сході України триватиме спекотна погода, до +36 °С в Луганській області, до +33 °С на решті території регіону. Локальні дощі та грози істотно не змінять температурний фон. Вночі повітря зможе охолодитися до +24...+25 °С. Температура морської води на узбережжі Азовського моря до +26 °С, на узбережжі Чорного моря до +24 °С.

В Одесі з 16 до 19 липня буде дуже сонячно та спекотно, до +32 °С. Через слабкий вітер та вологість повітря близько 70% спека вдень буде відчуватися як +38 °С. Вночі температура повітря до +25 °С.

У центральних та північних областях у пʼятницю та вихідні очікується до +32 °С. Температура поступово знижуватиметься з 20 липня. Прогнозуються локальні дощі з грозами. Висока пожежна небезпека зберігається.

У Києві в пʼятницю та вихідні вдень буде до +33 °С, вночі +23 °С. Дуже повільне поступове зниження денної температури повітря почнеться з понеділка разом із грозами та дощами. Температура води в Дніпрі +26 °С.